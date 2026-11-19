La industria de los videojuegos tuvo numerosas franquicias que marcaron distintas generaciones, pero pocas consiguieron construir una identidad tan reconocible y mantener semejante vigencia durante casi 30 años. Grand Theft Auto es una de ellas. Su historia representa mucho más que la evolución de una serie de videojuegos: es el recorrido de una compañía que consiguió modificar la manera de entender los mundos virtuales, desarrollar narrativas cinematográficas y ofrecer experiencias en las que la libertad del jugador se convirtió en el principal atractivo.

Lo que comenzó como un proyecto experimental, con gráficos bidimensionales y una perspectiva cenital, terminó transformándose en una superproducción tecnológica con ciudades gigantescas, personajes complejos, historias cinematográficas y una representación satírica de la sociedad contemporánea. En el medio hubo cambios de desarrolladores, transformaciones empresariales, controversias, innovaciones técnicas y lanzamientos que quedaron grabados en la memoria de millones de jugadores.

La fórmula de Grand Theft Auto siempre tuvo una característica diferencial: permitir que cada persona construyera su propia experiencia dentro de una ciudad virtual. Las misiones eran importantes, pero también lo era todo aquello que sucedía fuera de ellas. Robar un auto, escapar de la policía, recorrer una autopista, explorar un barrio desconocido o simplemente conducir mientras sonaba una canción en la radio formaban parte de una propuesta que terminó convirtiéndose en una referencia para toda la industria.



A lo largo de sus distintas entregas, Rockstar Games también construyó un universo reconocible por sus protagonistas vinculados con el crimen organizado, sus organizaciones delictivas, sus conflictos familiares, sus traiciones y su particular sentido del humor. La política, los medios de comunicación, el consumismo, las desigualdades económicas y los comportamientos sociales estadounidenses fueron algunos de los temas que aparecieron recurrentemente en sus historias.

La expectativa por Grand Theft Auto VI tiene que ver precisamente con ese legado. La nueva entrega no solamente representa el regreso de una franquicia que lleva más de una década sin un capítulo principal, sino también la posibilidad de comprobar hasta dónde puede llegar Rockstar después de los avances tecnológicos que mostró con Red Dead Redemption 2.

Para entender la magnitud de este lanzamiento, que se producirá hoy, (jueves 19 de noviembre de 2026) hay que regresar a los orígenes y reconstruir cada uno de los pasos que llevaron a GTA desde sus primeras versiones hasta el videojuego más esperado de la actualidad.

El origen de Grand Theft Auto: un proyecto llamado Race’n’Chase que cambió durante su desarrollo

La historia de Grand Theft Auto comenzó en Escocia, bastante lejos de los grandes centros de desarrollo de videojuegos que hoy dominan la industria. Su punto de partida fue DMA Design, una compañía fundada en 1987 en la ciudad de Dundee por el desarrollador David Jones.

Antes de involucrarse en GTA, el estudio había conseguido reconocimiento internacional gracias a Lemmings, un videojuego de estrategia y lógica que se convirtió en uno de los grandes éxitos de principios de los años 90. Aquella experiencia permitió que DMA Design adquiriera conocimientos y recursos para desarrollar proyectos de mayor complejidad.

Sin embargo, el título que terminaría modificando su futuro tenía una idea inicial completamente diferente. A mediados de la década de 1990, el equipo comenzó a trabajar en un videojuego llamado Race’n’Chase. La propuesta original estaba centrada en las persecuciones entre policías y delincuentes, con una estructura que permitía recorrer una ciudad y participar de distintas situaciones.

Durante el desarrollo ocurrió algo que cambiaría definitivamente el rumbo del proyecto. Los integrantes del equipo descubrieron que las situaciones más entretenidas no necesariamente aparecían cuando se cumplían los objetivos previstos, sino cuando se utilizaba el escenario con total libertad.



Desplazarse por las calles, robar automóviles, escapar de las fuerzas de seguridad y provocar situaciones inesperadas resultaba mucho más divertido que limitarse a seguir una secuencia predeterminada de acontecimientos.

Aquello que inicialmente parecía un desvío respecto del concepto original terminó convirtiéndose en el principal diferencial del videojuego. El equipo comenzó a desarrollar una experiencia en la que el usuario podía explorar, tomar decisiones y generar sus propias situaciones dentro de una ciudad virtual.

De esa manera empezó a tomar forma Grand Theft Auto, una propuesta que tendría como principal característica la libertad de acción.



1997: el primer GTA y una propuesta que rompió con los videojuegos tradicionales

La primera entrega de Grand Theft Auto llegó al mercado en 1997, desarrollada por DMA Design y publicada por BMG Interactive. Su presentación estaba muy lejos de los escenarios tridimensionales que identificarían a la franquicia durante las siguientes décadas.

La acción se desarrollaba mediante una perspectiva cenital, con una cámara ubicada por encima de los personajes y los vehículos. Los gráficos eran bidimensionales y la ciudad aparecía representada mediante calles, edificios y diferentes sectores urbanos.

Pese a sus limitaciones técnicas, el juego ya contenía varios de los elementos que posteriormente se convertirían en símbolos de la saga.

El usuario podía recorrer tres ciudades ficticias que terminarían teniendo una enorme importancia dentro del universo de Rockstar: Liberty City, inspirada en Nueva York; Vice City, basada en Miami; y San Andreas, vinculada con la geografía y la cultura de California.

La estructura estaba organizada alrededor de misiones, encargos y objetivos que permitían acumular puntos y avanzar dentro del juego. Sin embargo, no existía una obligación permanente de seguir un recorrido específico. El jugador podía desplazarse por el escenario, apropiarse de distintos vehículos y generar situaciones que no necesariamente formaban parte de la misión principal.



Robar automóviles, escapar de la policía, realizar trabajos para organizaciones criminales y recorrer libremente las calles eran algunas de las posibilidades disponibles.

La temática también representó una ruptura respecto de otros videojuegos de aquella época. En lugar de controlar a un héroe tradicional, el usuario asumía el papel de un delincuente que debía desenvolverse dentro de un ambiente criminal.

La violencia, los robos y la posibilidad de desafiar las reglas de la ciudad generaron críticas desde sus primeros años. La controversia alrededor de sus contenidos contribuyó a instalar el nombre de Grand Theft Auto y a construir una identidad provocadora que acompañaría a la franquicia durante toda su trayectoria.

1998 y 1999: nace Rockstar Games y GTA comienza a construir su propia identidad

El crecimiento inicial de la franquicia coincidió con un cambio empresarial fundamental. En 1998, Take-Two Interactive adquirió los activos de BMG Interactive, incluidos los derechos relacionados con Grand Theft Auto.

Ese mismo año se creó Rockstar Games, que comenzó a funcionar como sello editorial de Take-Two. La compañía fue construyendo una identidad particular dentro de la industria: producciones orientadas a un público adulto, personajes alejados de los estereotipos tradicionales, historias provocadoras y una mirada satírica sobre la sociedad.

La creación de Rockstar fue determinante para el futuro de GTA. La compañía no pretendía desarrollar únicamente videojuegos de acción, sino experiencias con una personalidad narrativa y artística reconocible.

En 1999 llegaron dos lanzamientos que ayudaron a consolidar la propuesta original. Primero apareció Grand Theft Auto: London 1969, una expansión que trasladó la acción a una versión ficticia de Londres durante la década de 1960.



La modificación del escenario permitió explorar una ambientación diferente y demostrar que la fórmula podía adaptarse a otras ciudades y contextos culturales. La estética británica, los vehículos y las referencias de época ofrecieron una alternativa al universo estadounidense de las primeras entregas.

Ese mismo año también apareció Grand Theft Auto 2, que mantuvo la perspectiva cenital, aunque incorporó mejoras visuales y mecánicas.

La segunda entrega presentó una ciudad futurista dividida entre distintas organizaciones criminales. Una de sus principales novedades fue el sistema de respeto, que modificaba las relaciones entre el protagonista y las diferentes bandas en función de sus decisiones.

El jugador podía colaborar con determinados grupos y enfrentarse a otros. Esta mecánica introdujo una dimensión estratégica que ampliaba las posibilidades de interacción y comenzaba a darle mayor profundidad al escenario.

Aunque todavía estaba lejos de la complejidad de los títulos posteriores, GTA 2 profundizó una idea fundamental: la ciudad no debía ser simplemente un lugar donde cumplir misiones, sino un espacio con organizaciones, conflictos y reglas propias.

2001: GTA III, el videojuego que revolucionó los mundos abiertos y cambió la historia de la franquicia

El verdadero punto de inflexión llegó en 2001 con Grand Theft Auto III. La tercera entrega principal representó una transformación radical respecto de sus antecesores y estableció buena parte de las bases sobre las que se construirían los videojuegos de mundo abierto modernos.

Rockstar tomó una decisión que modificó completamente la experiencia: abandonar la perspectiva cenital y trasladar toda la acción a un entorno tridimensional.

Por primera vez, el jugador podía caminar por las calles, conducir por avenidas, observar los edificios desde diferentes ángulos y desplazarse por una ciudad con profundidad y verticalidad. La cámara se ubicaba detrás del protagonista y permitía experimentar el escenario desde una perspectiva mucho más cercana a la de una persona dentro de una metrópolis.



La nueva Liberty City estaba inspirada principalmente en Nueva York y presentaba una estructura urbana con diferentes barrios, edificios, autopistas, peatones y vehículos. La ciudad se encontraba dividida en sectores que se iban habilitando a medida que avanzaba la historia.

El protagonista era Claude, un delincuente silencioso que comenzaba su recorrido después de ser traicionado durante un asalto. Tras sobrevivir a la emboscada, iniciaba una serie de trabajos para distintas organizaciones criminales, mafias, bandas callejeras y empresarios vinculados con actividades ilegales.

La historia avanzaba mediante misiones, pero la verdadera innovación estaba en todo lo que sucedía entre un objetivo y otro.

El usuario podía robar automóviles, taxis, patrulleros y otros vehículos, desplazarse libremente, escapar de persecuciones policiales y explorar diferentes sectores de la ciudad. Los peatones tenían comportamientos propios, el tránsito contribuía a generar una sensación de actividad permanente y las fuerzas de seguridad reaccionaban ante los delitos cometidos.

También se consolidó el sistema de búsqueda policial, que aumentaba la intensidad de la respuesta de las autoridades a medida que el jugador acumulaba delitos. Las estrellas de búsqueda terminarían convirtiéndose en uno de los elementos más reconocibles de la franquicia.

El impacto de GTA III fue enorme porque demostró que un videojuego podía ofrecer una ciudad virtual en tres dimensiones y permitir que el jugador decidiera cómo utilizarla. La libertad dejó de estar limitada a determinadas acciones y pasó a convertirse en el eje de toda la experiencia.

El lanzamiento también estuvo atravesado por un contexto histórico particular. Los atentados del 11 de septiembre de 2001 ocurrieron pocas semanas antes de su estreno. Rockstar revisó determinados elementos del juego y modificó aspectos visuales y de presentación para evitar referencias que pudieran resultar inapropiadas en aquel momento.

La portada original también fue reemplazada por un diseño de ilustraciones fragmentadas que terminaría transformándose en una de las marcas visuales más reconocibles de la saga.

GTA III no solamente consolidó a Rockstar Games: ayudó a establecer un nuevo estándar para los videojuegos de mundo abierto e influyó en numerosos desarrolladores.



2002: Vice City y la recreación de los años 80 que convirtió a GTA en un fenómeno cultural

Un año después de la revolución que había significado GTA III, Rockstar presentó Grand Theft Auto: Vice City. La compañía mantuvo la estructura tridimensional de su antecesor, pero cambió completamente el escenario, la época y el tono de la historia.

La acción se trasladó a 1986, a una ciudad ficticia inspirada en Miami. La estética de los años ochenta se convirtió en el gran atractivo del videojuego y le otorgó una personalidad que todavía hoy permanece entre las más recordadas de la franquicia.

Edificios de colores, playas, palmeras, hoteles, autos deportivos, trajes llamativos, luces de neón y discotecas conformaban una ciudad que parecía extraída de una película de aquella década.

El protagonista era Tommy Vercetti, un antiguo integrante de la mafia que llegaba a Vice City después de cumplir una condena en prisión. Su organización le encargaba una operación criminal, pero una emboscada durante un intercambio de drogas provocaba la pérdida del dinero y la mercancía.

A partir de ese momento, Tommy debía reconstruir su negocio desde cero y comenzar una escalada dentro del submundo criminal de la ciudad.

Interpretado por el actor Ray Liotta, reconocido por su participación en Buenos muchachos, Tommy representó un avance importante en la construcción de protagonistas dentro de GTA. A diferencia de Claude, tenía voz, personalidad, motivaciones y una evolución narrativa mucho más desarrollada.



La historia también incorporó referencias a películas y producciones televisivas relacionadas con el crimen organizado, como Scarface y Miami Vice. Sin embargo, uno de los elementos más importantes de Vice City fue su música.

Las emisoras de radio ofrecían diferentes géneros y canciones características de los años ochenta, desde rock y pop hasta música electrónica y hip hop. La banda sonora no era un simple acompañamiento: formaba parte de la identidad de la ciudad y ayudaba a construir una experiencia mucho más inmersiva.

Conducir por las avenidas de Vice City mientras sonaban canciones de aquella época se convirtió en una de las experiencias más características del videojuego.

También se incorporó la posibilidad de adquirir propiedades y negocios, invertir dinero y desarrollar establecimientos que permitían desbloquear actividades y generar ingresos.

Con Vice City, Rockstar demostró que GTA podía ser mucho más que un juego de acción. La ambientación, la música, los personajes y la recreación cultural de una época podían tener tanta importancia como las misiones principales.



2004: San Andreas, el mayor salto de escala y libertad en la historia de GTA

Si GTA III había revolucionado la perspectiva y Vice City había consolidado una identidad cultural, Grand Theft Auto: San Andreas llevó la escala del mundo abierto a una dimensión completamente diferente.

Lanzado en 2004, el videojuego presentó un territorio mucho más amplio que el de sus antecesores. En lugar de una sola ciudad, Rockstar construyó un estado ficticio inspirado en California y Nevada, con tres grandes centros urbanos: Los Santos, basada en Los Ángeles; San Fierro, inspirada en San Francisco; y Las Venturas, una recreación de Las Vegas.

Cada ciudad tenía una personalidad propia y estaba conectada con diferentes regiones rurales, montañas, desiertos, bosques, pueblos y zonas industriales.

El protagonista era Carl Johnson, conocido como CJ, quien regresaba a Los Santos después de varios años de ausencia tras enterarse de la muerte de su madre.

Su vuelta lo encontraba con una familia atravesada por los conflictos y con su antigua banda, Grove Street Families, debilitada por enfrentamientos territoriales, traiciones y la presión de otras organizaciones criminales.

La historia comenzaba con la intención de recuperar el control del barrio, pero rápidamente se transformaba en una trama mucho más amplia, con corrupción policial, conflictos familiares, negocios ilegales y disputas que se extendían por distintas regiones del estado.

San Andreas también introdujo una cantidad de actividades que ampliaron considerablemente las posibilidades del jugador.



Por primera vez, era posible modificar de manera profunda el aspecto físico del protagonista. CJ podía aumentar su musculatura mediante el entrenamiento en gimnasios, ganar peso a través de la alimentación o adelgazar dependiendo de sus hábitos.

También podía cambiar su vestimenta, peinado y apariencia general. Sus habilidades mejoraban a medida que utilizaba diferentes vehículos y armas, lo que permitía perfeccionar la conducción, el manejo de motocicletas, la natación y el pilotaje de aeronaves.

La variedad de actividades era enorme. Se podían comprar propiedades, participar de carreras, practicar deportes, explorar zonas rurales, pilotar aviones y recorrer distintos tipos de vehículos.

El mapa permitía pasar de un barrio urbano a una montaña, atravesar un desierto o llegar a otra ciudad sin perder la continuidad del universo virtual.

La historia también dejó personajes que se convirtieron en figuras emblemáticas de la cultura popular. CJ, Big Smoke, Ryder y Sweet quedaron instalados en la memoria de varias generaciones, mientras que numerosas escenas y frases terminaron transformándose en referencias habituales de internet.

Sin embargo, San Andreas también protagonizó una de las controversias más importantes de la historia de GTA.

El episodio conocido como Hot Coffee estuvo relacionado con contenido sexual oculto en los archivos del juego, originalmente bloqueado. Una modificación permitió acceder a escenas que no estaban disponibles durante la experiencia convencional.

El caso provocó investigaciones, cambios en la clasificación por edades y un debate internacional sobre los mecanismos de control de contenidos en los videojuegos.

A pesar de aquella polémica, San Andreas se convirtió en una de las entregas más exitosas y recordadas de Rockstar. Su combinación de escala, libertad, personalización y narrativa lo transformó en un título fundamental para comprender la evolución de la franquicia.



2005: GTA Liberty City Stories: la historia que amplió el universo de Grand Theft Auto

Lanzado originalmente en 2005 para PlayStation Portable (PSP), Grand Theft Auto: Liberty City Stories se convirtió en uno de los títulos más importantes de la saga, al recuperar el universo de Liberty City y presentar una historia ambientada varios años antes de los acontecimientos de GTA III. Su llegada permitió conocer nuevos detalles sobre el pasado de la ciudad y las organizaciones criminales que dominaban sus calles.

El protagonista es Toni Cipriani, un integrante de la familia mafiosa Leone que regresa a Liberty City después de permanecer un tiempo fuera del país. A partir de su reencuentro con Salvatore Leone, comienza a involucrarse en una peligrosa disputa entre bandas, negocios ilegales, traiciones y enfrentamientos por el control del territorio. Su objetivo será recuperar su posición dentro de la organización y convertirse en una figura de peso en el mundo del crimen.

Uno de los aspectos más destacados de GTA Liberty City Stories es su conexión directa con GTA III. El juego recuperaba escenarios emblemáticos, personajes conocidos y diferentes elementos que permiten comprender mejor cómo se construyó el entramado criminal de Liberty City. Además, mantenía la esencia de mundo abierto que caracterizaba a Grand Theft Auto, con misiones principales, actividades secundarias, vehículos y una ciudad llena de posibilidades para explorar.

Aunque inicialmente fue desarrollado para PSP, posteriormente llegó a PlayStation 2 y también tuvo versiones para dispositivos móviles. Con el paso del tiempo, Liberty City Stories quedó consolidado como uno de los capítulos más recordados de la franquicia, especialmente por ampliar la historia de GTA III y darle protagonismo a Toni Cipriani, uno de los personajes más representativos de la etapa clásica de Rockstar Games.

2008: GTA IV y una apuesta por el realismo, la física y las historias más adultas

Después del enorme éxito de San Andreas, Rockstar decidió modificar nuevamente el enfoque de la franquicia.

Grand Theft Auto IV llegó en 2008 y representó una evolución tecnológica y narrativa considerable. La compañía regresó a Liberty City, pero presentó una ciudad completamente reconstruida, con una ambientación más realista y una historia mucho más oscura.

El protagonista era Niko Bellic, un inmigrante de Europa del Este que llegaba a Estados Unidos en busca de una nueva oportunidad.

Su primo Roman le había prometido una vida de lujos, prosperidad y negocios exitosos. Sin embargo, al llegar descubría que la realidad era muy diferente: deudas, problemas económicos y vínculos con el mundo criminal.

Niko tenía una historia marcada por la guerra, las experiencias traumáticas y la búsqueda de una vida mejor. A diferencia de otros protagonistas, su recorrido estaba atravesado por conflictos personales y una mirada mucho más dramática sobre la violencia.



El juego abordaba cuestiones como la inmigración, el sueño americano, la corrupción, las desigualdades sociales y las consecuencias de las decisiones tomadas dentro del mundo criminal.

La transformación también fue tecnológica. Rockstar utilizó su motor gráfico RAGE, que permitió desarrollar un sistema de físicas más avanzado.

Los movimientos de los personajes, los choques entre vehículos, las caídas y las reacciones ante los impactos ganaron naturalidad. La ciudad tenía un nivel de detalle superior y los peatones mostraban comportamientos más variados.

La conducción también cambió considerablemente. Los automóviles transmitían una mayor sensación de peso y cada vehículo tenía características particulares que modificaban su comportamiento en las calles.

El sistema de cobertura durante los tiroteos mejoró y permitió desarrollar enfrentamientos más tácticos. También se incorporó un teléfono celular que adquirió un papel central en la experiencia: Niko podía recibir llamadas, organizar encuentros, comunicarse con otros personajes y activar misiones.

Otra novedad fue la posibilidad de mantener relaciones sociales con determinados protagonistas secundarios. Salir con amigos, participar de actividades recreativas y fortalecer vínculos podía tener consecuencias dentro de la historia.

En 2009, Rockstar amplió ese universo con dos episodios descargables: The Lost and Damned, centrado en una organización de motociclistas, y The Ballad of Gay Tony, que exploraba la vida nocturna de Liberty City.

Ambos contenidos ofrecieron perspectivas diferentes sobre una misma ciudad y demostraron que la franquicia podía expandirse mediante historias paralelas sin necesidad de desarrollar un escenario completamente nuevo.



2013: GTA V y la revolución de los tres protagonistas que conquistó al mundo

El siguiente gran salto llegó en septiembre de 2013 con Grand Theft Auto V. Después de cinco años desde GTA IV, Rockstar volvió a sorprender con una entrega que recuperó Los Santos, pero la reconstruyó con una escala y un nivel de detalle muy superiores a los de San Andreas.

La principal innovación estuvo en su estructura narrativa. Por primera vez en la saga principal, el jugador podía controlar a tres protagonistas diferentes: Michael De Santa, Franklin Clinton y Trevor Philips.

Cada uno tenía una historia, una personalidad y una manera particular de desenvolverse dentro del mundo criminal.

Michael era un antiguo ladrón de bancos que había conseguido retirarse mediante un acuerdo con las autoridades. Vivía en una mansión, tenía una familia y aparentemente había alcanzado una posición económica privilegiada. Sin embargo, su vida personal estaba atravesada por conflictos y una profunda insatisfacción.

Franklin era un joven de Los Santos que buscaba salir del ambiente delictivo en el que había crecido. Trabajaba recuperando vehículos para un concesionario y aspiraba a ingresar en un mundo de mayores oportunidades.

Trevor, por su parte, era un criminal impredecible, violento y completamente alejado de cualquier regla convencional. Antiguo socio de Michael, vivía en el desierto y estaba vinculado con diferentes actividades ilegales.

La posibilidad de alternar entre los tres personajes durante buena parte del juego modificó la manera de desarrollar las misiones. El usuario podía observar cómo sus vidas se cruzaban y cómo diferentes acontecimientos se desarrollaban dentro del mismo universo.

Esta mecánica permitió construir operaciones criminales mucho más complejas, especialmente durante los grandes golpes.



Los "atracos" se transformaron en uno de los elementos centrales de GTA V. Antes de realizar determinadas operaciones, era necesario planificar los movimientos, seleccionar integrantes del equipo y elegir una estrategia. Las decisiones podían modificar el desarrollo de las misiones y generar diferentes resultados económicos.

El mapa también representó un avance importante. Los Santos estaba acompañada por zonas rurales, montañas, playas, pueblos, rutas y un extenso territorio marítimo.

La variedad geográfica permitía pasar de una avenida urbana a una carretera desértica o a una zona montañosa sin interrupciones importantes.

En materia de jugabilidad, GTA V profundizó muchas de las características de la franquicia: conducción, tiroteos, personalización de vehículos, actividades deportivas, compras, exploración y misiones secundarias.

También mejoraron los sistemas de animación, iluminación, sonido y comportamiento del entorno. Pero el fenómeno comercial no terminó con la campaña individual.

GTA Online: el componente multijugador que mantuvo vigente a GTA V durante más de una década

Poco después del lanzamiento de GTA V apareció Grand Theft Auto Online, una experiencia multijugador que permitió compartir el universo de Los Santos con otros usuarios.

A diferencia de la campaña individual, cada jugador podía crear su propio personaje, recorrer la ciudad, relacionarse con otras personas y participar de diferentes actividades en línea.

Con el paso del tiempo, el modo multijugador incorporó una enorme cantidad de contenidos. Los usuarios podían comprar departamentos, propiedades, vehículos, aeronaves y embarcaciones; formar organizaciones criminales; participar de carreras y organizar grandes golpes junto con otros jugadores.

Las actualizaciones periódicas ampliaron las posibilidades y mantuvieron vigente el universo de GTA V mucho después de su lanzamiento original en múltiples plataformas (PC, XBOX, PS3, PS4 y PS5).

La incorporación de nuevos negocios, vehículos, misiones y actividades convirtió a GTA Online en un producto prácticamente independiente, con una economía virtual propia y una comunidad internacional que continuó creciendo.

Su permanencia durante más de una década es uno de los factores que ayudan a explicar por qué Rockstar tardó tantos años en presentar una nueva entrega principal.

GTA V siguió generando ingresos, reteniendo usuarios y recibiendo contenidos. Su vida comercial superó ampliamente el ciclo habitual de otros videojuegos y lo convirtió en uno de los títulos más exitosos de todos los tiempos.

La dimensión alcanzada por esta entrega terminó transformando a Grand Theft Auto en una de las franquicias más importantes de la industria del entretenimiento.

Red Dead Redemption 2: el videojuego que anticipó el futuro tecnológico de GTA

Entre GTA V y la próxima entrega principal de la saga hubo otro lanzamiento que resultó fundamental para entender el camino de Rockstar.

En 2018 llegó Red Dead Redemption 2, una producción ambientada en el final del siglo XIX que llevó la construcción de mundos abiertos a un nivel de detalle extraordinario.

El protagonista era Arthur Morgan, integrante de una banda de forajidos que intentaba sobrevivir en un período de profundas transformaciones sociales y económicas.

El videojuego se destacó por la complejidad de sus personajes, la calidad de sus animaciones y la construcción de un entorno natural con comportamientos mucho más elaborados.

Los animales tenían rutinas, los habitantes reaccionaban ante las acciones del jugador, las condiciones climáticas modificaban la experiencia y los distintos asentamientos presentaban una actividad cotidiana que contribuía a generar una sensación de mundo vivo.



También se profundizaron las interacciones con los personajes secundarios, la exploración y las actividades que podían desarrollarse al margen de la historia principal.

La importancia de Red Dead Redemption 2 para GTA VI está relacionada con lo que permitió demostrar desde el punto de vista técnico y narrativo.

Rockstar ya había conseguido construir un universo virtual con un nivel de detalle extraordinario, donde los personajes, los animales, el clima y el entorno contribuían a generar una experiencia mucho más inmersiva.

La expectativa era trasladar esos avances a una ciudad contemporánea, con tránsito, playas, redes sociales, locales comerciales, barrios residenciales y una cantidad mucho mayor de situaciones propias de un entorno urbano.

Red Dead Redemption 2 se convirtió así en uno de los principales antecedentes para imaginar hasta dónde podía llegar la próxima entrega de Grand Theft Auto.



2022: la confirmación de GTA VI y una filtración que sacudió a Rockstar Games

Después del lanzamiento de GTA V, la expectativa por una nueva entrega principal comenzó a crecer año tras año.

Durante mucho tiempo circularon rumores sobre la ambientación, los protagonistas y las características del próximo videojuego. La comunidad internacional analizaba cualquier movimiento de Rockstar en busca de indicios sobre el futuro de la franquicia.

En febrero de 2022, la compañía confirmó oficialmente que estaba trabajando en la siguiente entrega de Grand Theft Auto.

La noticia generó una enorme repercusión, aunque todavía no se conocían detalles concretos sobre el argumento, los personajes o la fecha de lanzamiento. Sin embargo, en septiembre de ese año se produjo uno de los episodios más importantes de la historia reciente de la industria.

Una filtración masiva permitió acceder a videos e imágenes de una versión temprana del desarrollo de GTA VI. El material comenzó a circular por internet y mostró diferentes escenarios, personajes y algunas mecánicas que todavía estaban en construcción.

Rockstar confirmó que había sufrido una intrusión informática y lamentó que el proyecto hubiera quedado expuesto de esa manera. La compañía aclaró que el episodio no modificaría sus planes de desarrollo y que continuaría trabajando en el videojuego.

A pesar de que el contenido difundido correspondía a una versión preliminar, permitió conocer algunos aspectos de la nueva entrega y alimentó todavía más la expectativa.

Entre los elementos que comenzaron a tomar protagonismo estaban el regreso a Vice City y la posibilidad de controlar a dos protagonistas.

La filtración también dejó en evidencia la magnitud de un desarrollo que llevaba años de trabajo y que estaba llamado a convertirse en una de las producciones más importantes de Rockstar.



2023: el primer tráiler de GTA VI confirmó el regreso a Vice City y presentó a Jason y Lucía

Después de años de especulaciones, Rockstar presentó el primer tráiler oficial de Grand Theft Auto VI en diciembre de 2023.

El adelanto confirmó uno de los rumores que más fuerza había adquirido durante el período anterior: la historia regresaría a Vice City, aunque esta vez con una ambientación contemporánea.

La ciudad volvía a estar inspirada en Miami, pero ya no era aquella recreación de los años ochenta que había caracterizado al juego de 2002. Ahora se presentaba como una metrópolis moderna, atravesada por las redes sociales, la cultura digital, el turismo, la vida nocturna y las desigualdades de la sociedad estadounidense actual.

El tráiler mostró playas repletas de visitantes, autopistas, edificios residenciales, locales nocturnos y una gran variedad de situaciones urbanas. También permitió conocer a los dos protagonistas: Jason Duval y Lucía Caminos, quienes se convertirían en el eje narrativo de la nueva entrega.

La historia presenta a una pareja que termina involucrada en una trama criminal después de que un golpe aparentemente sencillo sale mal. A partir de ese momento, ambos quedan atrapados en una conspiración que se extiende por el estado ficticio de Leonida.

La relación entre los protagonistas será uno de los principales ejes del argumento. Deberán apoyarse mutuamente para sobrevivir en un entorno donde las alianzas pueden cambiar y las decisiones tienen consecuencias.

La incorporación de una mujer como protagonista central representa otro cambio significativo para la franquicia. Aunque GTA ya había presentado personajes femeninos con papeles relevantes, nunca había construido una entrega principal alrededor de una pareja jugable integrada por un hombre y una mujer.

La dinámica de Jason y Lucía tiene algunas similitudes con la historia de Bonnie y Clyde, aunque Rockstar desarrolla su propia interpretación del universo criminal y de las relaciones entre sus protagonistas.

La presentación del primer tráiler tuvo una repercusión internacional y volvió a demostrar que GTA podía generar un nivel de expectativa comparable con el de los principales acontecimientos del entretenimiento.

2025: los cambios de calendario y la confirmación de la fecha definitiva de lanzamiento

La presentación del primer tráiler permitió conocer el universo de GTA VI, pero todavía quedaban muchas preguntas sobre su desarrollo y su llegada al mercado.

Durante los meses posteriores, Rockstar fue ampliando la información disponible y confirmó que el proyecto necesitaría más tiempo para alcanzar el nivel de calidad que la compañía pretendía ofrecer.

En mayo de 2025, la empresa comunicó un primer cambio importante en el calendario y estableció el 26 de mayo de 2026 como nueva fecha de lanzamiento.

Sin embargo, el desarrollo volvió a necesitar tiempo adicional. Finalmente, el 6 de noviembre de 2025, Rockstar anunció oficialmente que Grand Theft Auto VI llegaría el jueves 19 de noviembre de 2026.

La compañía explicó que los meses adicionales permitirían terminar el videojuego con el nivel de calidad y terminación que esperaba ofrecer a los jugadores.

El nuevo aplazamiento prolongó todavía más una espera que ya superaba la década, pero también dejó en claro la dimensión del proyecto.

No se trataba de una continuación convencional. GTA VI estaba llamado a ser uno de los lanzamientos más importantes de la generación actual de consolas y una de las producciones de mayor exposición comercial de toda la industria.



GTA VI: Vice City regresa en una nueva generación y presenta el mundo abierto más ambicioso de Rockstar

La sexta entrega principal representa el regreso a uno de los escenarios más emblemáticos de la franquicia. Sin embargo, esta vez la historia no estará limitada a una sola ciudad.

El videojuego transcurre en el estado ficticio de Leonida, inspirado en Florida, y tiene como principal escenario a Vice City. La propuesta es construir un territorio mucho más amplio, con diferentes regiones, playas, pantanos, rutas, pequeños pueblos y espacios naturales.

La diferencia respecto del Vice City de 2002 es enorme. Aquella entrega recreaba una versión ficticia de Miami durante los años ochenta, mientras que GTA VI presenta una ciudad contemporánea, atravesada por las nuevas tecnologías y los comportamientos de la sociedad digital.

La vida nocturna, el turismo, las desigualdades económicas, la cultura de internet y las redes sociales forman parte de la identidad de este nuevo universo.

Rockstar pretende trasladar a la actualidad uno de los principales rasgos históricos de la franquicia: su capacidad para satirizar las costumbres, las contradicciones y los excesos de la sociedad estadounidense.

Jason y Lucía: una pareja protagonista en el centro de la nueva historia

Uno de los cambios narrativos más importantes está relacionado con sus protagonistas. Jason Duval y Lucía Caminos estarán en el centro de una historia que combinará el mundo criminal, las relaciones personales y una conspiración que se extiende por Leonida.

Lucía acaba de salir de prisión y busca una nueva oportunidad. Su pasado y las circunstancias que la rodean, sin embargo, vuelven a acercarla al universo del delito.

Jason también tiene conexiones con el ambiente criminal y comparte con ella una vida atravesada por decisiones difíciles. La relación entre ambos será fundamental para el desarrollo del argumento. La confianza, las alianzas y la necesidad de sobrevivir en un entorno hostil aparecen como elementos centrales de la historia.

La posibilidad de controlar a dos protagonistas permitirá desarrollar diferentes perspectivas sobre los acontecimientos y ampliar la estructura narrativa de la franquicia.

Leonida y Vice City: un universo atravesado por las redes sociales y la cultura contemporánea

Otro de los grandes desafíos de GTA VI está relacionado con la construcción de su mundo abierto. Los adelantos oficiales exhibieron calles con tránsito intenso, playas repletas de visitantes, centros comerciales, locales nocturnos, barrios residenciales y espacios naturales.

Uno de los elementos más llamativos es la importancia que tendrán los teléfonos celulares y las redes sociales ficticias dentro del universo del juego. En los avances se pueden observar grabaciones de situaciones insólitas, publicaciones virales y personajes que buscan llamar la atención en internet.

La intención es representar y satirizar los comportamientos de la sociedad contemporánea, actualizando uno de los rasgos históricos de la franquicia.

La tecnología también se manifiesta en el apartado visual. Los personajes muestran un nivel de detalle superior, con expresiones faciales, movimientos y animaciones más elaboradas. Los escenarios presentan mayor complejidad en la iluminación, los reflejos, el agua y la vegetación.

Rockstar presentó en agosto de este año una mirada extendida del videojuego, con imágenes capturadas directamente dentro de PlayStation 5. El material permitió observar con mayor profundidad la evolución visual y la construcción del nuevo escenario.

La compañía presenta a Leonida como el mundo abierto más grande y detallado que desarrolló hasta ahora. El desafío será comprobar cómo esas características se traducen en la experiencia cotidiana y en la posibilidad de interactuar con un universo que responda de manera dinámica a las acciones del jugador.



Lanzamiento y consolas confirmadas

La espera llegó a su final. Grand Theft Auto VI se lanza hoy, jueves 19 de noviembre de 2026.

Rockstar mantiene esa fecha en su página oficial y confirmó que el videojuego estará disponible inicialmente para dos familias de consolas:PlayStation 5 y Xbox Series X y S

Por el momento, la versión para PC no cuenta con una fecha de lanzamiento oficial anunciada. Por lo tanto, el estreno inicial estará concentrado en las consolas de Sony y Microsoft.

La llegada de GTA VI representa uno de los acontecimientos más esperados de la industria. Después de más de trece años desde el lanzamiento original de GTA V, Rockstar finalmente pondrá a disposición del público una nueva entrega principal.

De un juego experimental a una de las franquicias más importantes del entretenimiento mundial

La evolución de Grand Theft Auto permite observar cómo cambiaron los videojuegos durante casi tres décadas.

En 1997, DMA Design presentó una experiencia bidimensional con perspectiva cenital, gráficos sencillos y una estructura relativamente experimental. La libertad de movimiento y la posibilidad de cometer delitos dentro de una ciudad virtual eran sus principales características.

Con GTA III, la franquicia trasladó esa libertad a un entorno tridimensional y estableció buena parte de las reglas que posteriormente utilizarían numerosos videojuegos de mundo abierto.

Vice City demostró que el escenario, la música y la ambientación podían tener tanta importancia como las misiones. San Andreas amplió la escala y las posibilidades de interacción. GTA IV apostó por una narrativa más realista y una tecnología de físicas avanzada. Finalmente, GTA V combinó tres protagonistas, un mapa enorme y una experiencia multijugador que consiguió mantenerse vigente durante más de una década.

Ahora, GTA VI tiene la responsabilidad de continuar ese legado y aprovechar los avances tecnológicos de una nueva generación de consolas.

El desafío no consiste solamente en ofrecer mejores gráficos, más vehículos o un mapa más grande. Rockstar necesita volver a sorprender a los jugadores con un universo que se sienta diferente, dinámico y capaz de generar historias propias.

La expectativa también se explica por la dimensión cultural que alcanzó la franquicia. Sus personajes, ciudades, canciones, frases y situaciones forman parte de la memoria colectiva de varias generaciones.

Lo que comenzó como un proyecto experimental de un pequeño estudio escocés terminó transformándose en una de las marcas más reconocidas del entretenimiento mundial.

Este jueves 19 de noviembre de 2026 marcará el comienzo de una nueva etapa para la saga. Después de recorrer Liberty City, Vice City, San Andreas y Los Santos, Rockstar volverá a llevar a los jugadores a una ciudad que ya conocen, pero reconstruida con las posibilidades técnicas y narrativas de una nueva época.

Casi 30 años después del primer Grand Theft Auto, la franquicia vuelve a estar frente a uno de los momentos más importantes de su historia. Y la expectativa es enorme: no se trata simplemente de lanzar un nuevo videojuego, sino de comprobar si Rockstar puede volver a cambiar las reglas de una industria que ayudó a transformar.