La Fiat Titano se prepara para recibir una de las transformaciones más importantes desde su llegada al mercado. Stellantis Engineering comenzó a evaluar en Brasil los primeros prototipos de la pickup mediana renovada, que incorporará una estética inspirada en la Changan Hunter y una serie de modificaciones en el habitáculo. La presentación está prevista para mediados de 2027, como parte de la gama 2028.

Como bien indicó Autos Segredos, uno de los ejemplares de pruebas fue fotografiado cuando salía de la planta de Betim, en el estado brasileño de Minas Gerais. Las imágenes permiten anticipar que el rediseño no será simplemente una actualización de equipamiento, sino que incluirá cambios importantes en la identidad visual del modelo.

La transformación se explica por la estrategia de Stellantis de aprovechar las sinergias con Changan, fabricante chino con el que comparte desarrollos y componentes en esta familia de vehículos. De hecho, la futura Titano tendrá varios elementos en común con la Hunter y la Ram Dakota.



Así será el nuevo diseño de la Fiat Titano

El sector delantero concentrará buena parte de las novedades. La pick-up estrenará capó, guardabarros, ópticas, paragolpes y parrilla, con un lenguaje visual más cercano al de la Changan Hunter.

El elemento más llamativo será una parrilla trapezoidal de grandes dimensiones, con terminación negra y una estructura de formas geométricas distribuidas en distintos planos. El conjunto tendrá un aspecto tridimensional y llevará el emblema de Fiat en la parte central.

Los faros principales adoptarán un formato más fino y horizontal, ubicados debajo del capó y conectados visualmente con la zona superior de la parrilla. En los extremos aparecerán módulos verticales que agruparán los distintos elementos de iluminación.

El paragolpes también tendrá un diseño renovado, con diferentes niveles y predominio de superficies oscuras en la parte inferior. Los faros auxiliares estarán ubicados en sectores laterales con marcos geométricos, mientras que una pieza de terminación plateada simulará un protector inferior.

A eso se sumarán molduras plásticas más pronunciadas en los pasos de rueda, que reforzarán la apariencia robusta de la camioneta.

En la parte trasera, los cambios serán más discretos. Se mantendrán las proporciones generales de la carrocería, la caja de carga y las ópticas verticales ubicadas en los extremos. Sin embargo, la tapa del portón tendrá un diseño diferente y lucirá de manera destacada la inscripción FIAT, mientras que también habrá modificaciones en los componentes internos de las luces y en los acabados del paragolpes.



El interior tendrá elementos de la Ram Dakota

Otra de las novedades importantes estará en el habitáculo. La Fiat Titano renovada incorporaría el tablero de instrumentos y la arquitectura interior de la Ram Dakota, que a su vez comparte componentes con la Changan Hunter.

Esto representaría una actualización significativa frente al modelo actual, con un diseño más moderno y una mayor integración con la nueva familia de pickups desarrolladas a partir de la cooperación entre Stellantis y el fabricante chino.

Por el momento, no trascendieron detalles definitivos sobre el equipamiento, las pantallas o las tecnologías que ofrecerá la futura versión.



¿Qué motor tendrá la Fiat Titano 2028?

En el apartado mecánico todavía no hay confirmaciones sobre modificaciones. La previsión es que conserve el actual motor turbodiésel 2.2 Multijet, que desarrolla 200 CV y 450 Nm de torque, asociado a una transmisión automática de ocho velocidades. La diferencia sería que a partir de ahora se fabricaría en Argentina, luego del anuncio de Stellantis en octubre.

El sistema de tracción permite seleccionar los modos 2H, 4AUTO y 4L. El primero prioriza la tracción trasera para circular en condiciones habituales; el segundo distribuye automáticamente la fuerza entre ambos ejes según la adherencia disponible, mientras que el tercero incorpora la reductora para afrontar terrenos exigentes.

La continuidad de este conjunto mecánico permitiría mantener una de las principales características de la pickup, aunque todavía resta conocer si Stellantis introducirá ajustes para mejorar su rendimiento o eficiencia.

Cuándo se presenta la nueva Fiat Titano

El lanzamiento de la Titano renovada está previsto para mediados de 2027, donde llegará como modelo 2028. Por ahora, no se comunicaron fechas para otros mercados de la región.

La actualización será importante para el posicionamiento de Fiat en el competitivo segmento de las pickups medianas, donde deberá enfrentarse a modelos consolidados como Toyota Hilux, Ford Ranger, Volkswagen Amarok y Chevrolet S10.

Con una imagen renovada, un interior más moderno y componentes compartidos con la Changan Hunter y la Ram Dakota, la futura Titano buscará reforzar su propuesta dentro de una categoría en la que el diseño, la tecnología y las capacidades mecánicas tienen cada vez más peso.