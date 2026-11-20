Toyota presentó una nueva actualización del Yaris, uno de sus modelos más reconocidos dentro del segmento de los hatchbacks compactos. Esta vez, la renovación llegó a Malasia y tiene como principal protagonista un cambio de imagen que acerca al pequeño vehículo a la identidad visual más reciente de la automotriz japonesa. El resultado es un frontal más agresivo, con líneas que remiten al nuevo Camry, además de modificaciones en la parte trasera y novedades en el equipamiento.

El restyling corresponde a la gama 2027 del Yaris malayo y representa una evolución importante para un modelo que ya había recibido otras actualizaciones en los últimos años. Aunque no se trata de una nueva generación, los cambios exteriores son suficientemente notorios como para modificar su presencia en la calle y actualizar su propuesta frente a los competidores del segmento B.

La renovación también alcanza al habitáculo, donde incorpora una pantalla multimedia de nueve pulgadas con conectividad inalámbrica para Apple CarPlay y Android Auto, además de un instrumental digital de información de 4,2 pulgadas. Sin embargo, bajo el capot no hay grandes sorpresas: mantiene el conocido motor naftero 1.5 litros de cuatro cilindros, asociado a una transmisión automática CVT.



Toyota Yaris 2027: así es el nuevo diseño inspirado en el Camry

El cambio más importante del nuevo Toyota Yaris está en el sector delantero. La marca adoptó una interpretación del lenguaje de diseño Hammerhead, una identidad que ya aparece en otros productos recientes de la compañía y que tuvo como uno de sus exponentes al actual Camry.

El paragolpes fue completamente rediseñado y ahora presenta una estructura más marcada, con elementos centrales que se conectan entre sí y una toma de aire de formato trapezoidal. La trompa tiene una apariencia más robusta y deportiva, mientras que las líneas del capot y los nuevos faros contribuyen a darle una imagen más moderna.

Las ópticas delanteras también recibieron modificaciones. En esta actualización, ambas versiones disponibles en Malasia incorporan faros LED con tecnología de proyección y luces diurnas integradas. A eso se suman nuevos detalles para los faros antiniebla, que completan la renovación de la parte frontal.

En los laterales, uno de los elementos distintivos son las nuevas llantas de aleación de 16 pulgadas, con un diseño de rayos escalonados y terminaciones mecanizadas. La marca también ofrece un paquete estético Aerokit, que agrega un difusor delantero, faldones laterales y extensiones en la zona inferior del paragolpes trasero, además de un alerón sobre el portón.

La parte posterior tampoco quedó al margen de los cambios. El Yaris incorpora un paragolpes de apariencia más deportiva, un nuevo aplique inferior con terminación símil fibra de carbono y una barra luminosa LED que conecta visualmente el conjunto trasero.

De esta manera, Toyota buscó actualizar la imagen del hatchback sin modificar sus proporciones generales. La renovación apunta a darle una personalidad más marcada y acercarlo estéticamente a otros integrantes de la familia de la marca.



Cómo es el interior del nuevo Toyota Yaris: más tecnología y conectividad

En el habitáculo, las modificaciones son más puntuales, aunque incluyen algunas novedades importantes para el uso cotidiano. La principal incorporación es el sistema multimedia Display Audio con pantalla táctil de nueve pulgadas, compatible con Apple CarPlay y Android Auto de manera inalámbrica.

El tablero también suma una pantalla de 4,2 pulgadas para visualizar información de conducción, mientras que el volante incorpora terminaciones de cuero. La propuesta mantiene una distribución tradicional de los comandos, con controles físicos para distintas funciones del vehículo.

Entre los elementos de confort y conectividad aparecen el cargador inalámbrico para teléfonos compatibles y dos puertos USB tipo C para los pasajeros de las plazas traseras. Además, cuenta con climatizador automático en la versión 1.5G, mientras que la variante 1.5E conserva un sistema de aire acondicionado manual.

La configuración más equipada también presenta novedades en los asientos. Toyota revisó la estructura de las butacas delanteras para mejorar el apoyo durante las curvas y amplió el recorrido del regulador de altura. A su vez, incorporó tapizados de cuero sintético negro con costuras grises.

En cuanto a la capacidad de carga, el Yaris conserva los respaldos traseros rebatibles en proporción 60:40, una solución que permite ampliar el espacio disponible para transportar objetos de mayor longitud sin perder completamente las plazas posteriores.



El motor del Toyota Yaris no cambia: mantiene el 1.5 naftero

A diferencia de lo que sucede con el diseño exterior y parte del equipamiento, la mecánica del Toyota Yaris permanece sin modificaciones para el mercado malasio. Las dos versiones disponibles utilizan el propulsor 1.5, aspiración natural y tecnología Dual VVT-i.

Este conjunto desarrolla 107 CV de potencia y 140 Nm de torque, cifras que se mantienen dentro de los parámetros conocidos del modelo. La transmisión es automática CVT, con un modo secuencial Shiftmatic que simula siete relaciones para permitir intervenciones del conductor mediante las levas ubicadas detrás del volante.

El sistema de transmisión también contempla diferentes modos de conducción, entre ellos Normal, Eco y Sport, que permiten modificar la respuesta del vehículo de acuerdo con las preferencias de manejo.

Por lo tanto, el restyling no introduce una variante híbrida ni una motorización turboalimentada en esta configuración. Toyota eligió conservar una mecánica convencional, con foco en la eficiencia de consumo y en una entrega progresiva de potencia para el uso urbano.

Seguridad: siete airbags y asistencias a la conducción

Otro de los apartados destacados del nuevo Yaris está relacionado con la seguridad. La gama comercializada en Malasia mantiene un paquete de asistencias que incluye el sistema Toyota Safety Sense, con funciones destinadas a prevenir accidentes y reducir sus consecuencias.

Entre los principales elementos aparece el sistema de precolisión, que puede advertir al conductor ante un riesgo de impacto frontal y activar los frenos para disminuir la velocidad cuando corresponde. También dispone de alerta de salida involuntaria de carril.

La dotación se completa con siete airbags, monitor panorámico 3D de 360 grados, detector de punto ciego y alerta de tránsito cruzado trasero. A eso se agregan sensores de estacionamiento delanteros y traseros, que ahora están presentes en las dos configuraciones disponibles.

Una novedad adicional es la incorporación de una cámara de grabación frontal con resolución 4K como equipamiento de serie. La marca también ofrece una cámara trasera Full HD como accesorio opcional, con la posibilidad de descargar los registros mediante un teléfono inteligente.



¿El nuevo Toyota Yaris podría llegar a la Argentina?

La actualización presentada en Malasia vuelve a poner al Yaris en el centro de la atención, especialmente por la magnitud de los cambios estéticos y la incorporación de nuevos elementos tecnológicos. Sin embargo, es importante diferenciar esta configuración de las versiones comercializadas en otros mercados.

El modelo que aparece en la página oficial de Toyota Malasia corresponde a una variante regional, con características de equipamiento y una oferta mecánica propias de ese país. Por el momento, la presentación de este restyling no representa una confirmación de que la misma actualización vaya a llegar a la Argentina.

De hecho, el diseño renovado ya había sido incorporado anteriormente en otros mercados asiáticos, pero su llegada a Malasia se concretó recién con la gama 2027. Esa diferencia demuestra que Toyota administra las actualizaciones de acuerdo con las particularidades de cada región.

La renovación, de todos modos, deja en evidencia el camino elegido por la automotriz para mantener vigente al hatchback: una imagen más cercana a sus modelos recientes, mayor conectividad y una dotación de seguridad completa, sin modificar la base mecánica.

Con este restyling, el Toyota Yaris suma argumentos para seguir compitiendo en el segmento de los compactos. Su nuevo frontal inspirado en el Camry es el cambio que más llama la atención, pero la actualización también incorpora mejoras concretas en tecnología y equipamiento que buscan extender la vida comercial del modelo.