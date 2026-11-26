Ford prepara una de las ofensivas de producto más importantes de los últimos años para el mercado argentino. La automotriz confirmó la llegada de siete novedades para 2027, con una estrategia que contempla nuevas motorizaciones electrificadas, versiones deportivas y alternativas con mayores capacidades todoterreno. Entre los lanzamientos más destacados aparecen las nuevas Ford Ranger Tremor e híbrida enchufable, el Territory PHEV, un Bronco electrificado y el esperado Explorer ST.

El anuncio se realizó durante el encuentro de fin de año de la compañía, en el que los principales directivos presentaron un balance preliminar de los resultados obtenidos durante 2026 y adelantaron parte de la estrategia comercial para el próximo ejercicio. La apuesta contempla reforzar la presencia de Ford en prácticamente todos los segmentos en los que participa, desde las pickups medianas hasta los SUV, sin dejar de lado los vehículos comerciales y los modelos deportivos.

La ofensiva también refleja el crecimiento que viene experimentando la marca en Sudamérica. Hasta octubre, Ford comercializó aproximadamente 128.000 vehículos en la región, un 9% más que durante el mismo período de 2025. La Ranger continúa siendo uno de los principales motores comerciales, con más de 60.000 unidades, mientras que Territory protagonizó uno de los avances más importantes, con un crecimiento superior al 54% y 38.000 vehículos comercializados.



Ford Ranger: las versiones Tremor e híbrida enchufable llegarán desde Pacheco

Una de las grandes protagonistas de 2027 será la Ford Ranger, que ampliará su oferta con dos configuraciones completamente diferentes, aunque con un mismo objetivo: reforzar las capacidades de la pick-up mediana y ofrecer alternativas para distintos perfiles de usuarios.

La primera novedad será la Ranger Tremor, una variante que tendrá un enfoque particularmente orientado a la conducción fuera del asfalto. Incorporará un motor naftero 2.3 EcoBoost con más de 270 CV, acompañado por una suspensión reforzada y diferentes soluciones técnicas destinadas a mejorar su desempeño todoterreno.

La propuesta buscará combinar mayores aptitudes para circular por terrenos exigentes con un comportamiento confortable para los desplazamientos cotidianos. De esta manera, se posicionará como una alternativa para quienes buscan una pickup con una preparación específica para la aventura, pero sin resignar versatilidad.

La segunda incorporación será todavía más importante desde el punto de vista tecnológico: la Ranger híbrida enchufable (PHEV). Con más de 350 CV de potencia, se convertirá en una de las apuestas más relevantes de Ford para avanzar hacia la electrificación de su gama de vehículos comerciales y recreativos.

Ambas versiones serán fabricadas en el Centro Industrial Pacheco, en la provincia de Buenos Aires, y tienen previsto su lanzamiento durante el segundo trimestre de 2027. La incorporación de estas variantes también representa un nuevo paso para la producción automotriz argentina, que sumará una pickup electrificada a su oferta industrial.



Ford Territory tendrá dos nuevas versiones híbridas enchufables

Otro de los modelos que recibirá importantes novedades será la Ford Territory, uno de los SUV que más terreno ganó en el mercado argentino durante los últimos años. Su crecimiento comercial en Sudamérica, superior al 54% hasta octubre, explica buena parte de la importancia que tendrá dentro de la estrategia de la compañía.

Para 2027, la marca ampliará la familia con dos configuraciones híbridas enchufables: Territory Platinum PHEV y Territory Max PHEV.

La primera será la variante Platinum, que contará con un sistema de propulsión híbrido enchufable y una potencia combinada superior a los 300 CV. Esta configuración buscará combinar prestaciones destacadas con la posibilidad de circular utilizando energía eléctrica, de acuerdo con las características de su sistema de propulsión.

Por su parte, la Territory Max PHEV tendrá como principal diferencial la incorporación de siete plazas, una característica que ampliará las posibilidades de utilización del SUV y le permitirá apuntar a un público que necesita mayor capacidad interior.

Las dos versiones tienen previsto su arribo a la Argentina durante la segunda mitad de 2027. De esta manera, Ford buscará fortalecer la posición de Territory frente a una competencia cada vez más amplia dentro del segmento de los SUV medianos.



Ford Bronco Basecamp: un SUV híbrido con 1.200 kilómetros de autonomía

Una de las revelaciones más llamativas del anuncio fue la nueva Ford Bronco Basecamp, una variante que incorporará tecnología EREV (vehículo eléctrico de autonomía extendida) y se convertirá en la primera versión electrificada de este SUV para la región.

La propuesta combinará una mecánica electrificada con una configuración pensada para mantener el ADN aventurero que caracteriza a la familia Bronco. Su sistema de propulsión entregará más de 400 CV de potencia combinada y ofrecerá una autonomía extendida de hasta 1.200 kilómetros.

La tecnología EREV se diferencia de los sistemas híbridos convencionales porque utiliza un motor eléctrico para impulsar las ruedas, mientras que un propulsor térmico funciona como generador de energía para alimentar la batería y extender el alcance del vehículo.

Esta configuración permitirá combinar las características de conducción de un vehículo eléctrico con una autonomía pensada para afrontar viajes largos y recorridos alejados de los centros urbanos.

La Ford Bronco Basecamp tiene previsto su desembarco en el último trimestre de 2027 y promete convertirse en una de las incorporaciones más atractivas para los usuarios que buscan un SUV con prestaciones elevadas y capacidades para la conducción fuera del camino.



Ford Explorer ST: la versión deportiva llegará a la Argentina

La ofensiva de Ford también tendrá una importante incorporación dentro del segmento de los SUV de mayor tamaño. La compañía confirmó la llegada de Explorer ST, una variante que se destaca por combinar una estética deportiva con tecnología, espacio interior y el desarrollo de Ford Performance.

Su propuesta estará orientada a quienes buscan una experiencia de conducción más dinámica sin resignar las características prácticas de un SUV familiar. El diseño deportivo y los atributos específicos de esta configuración serán algunos de los principales argumentos para diferenciarla dentro de la gama.

Explorer ST llegará a la Argentina hacia mediados de 2027 y se sumará a una oferta de SUV que tendrá en Territory y Bronco dos de sus principales exponentes.



Mustang GT 2027: qué cambios tendrá el deportivo de Ford

Los modelos deportivos tampoco quedaron afuera de los anuncios. Ford anticipó una actualización estética para el Mustang GT correspondiente al próximo año modelo.

La renovación estará centrada principalmente en una serie de detalles exteriores que le otorgarán una imagen más oscura y agresiva. Entre los cambios anunciados aparecen las llantas, el techo, el alerón trasero y el tradicional caballo ubicado en la parrilla delantera, que adoptarán terminaciones en color negro.

Se trata de una actualización visual que buscará reforzar la personalidad del deportivo y mantener vigente uno de los modelos más emblemáticos de la industria automotriz.



Ford también apuesta por los vehículos comerciales eléctricos

La presentación de fin de año también permitió conocer parte de la estrategia de Ford Pro, la división especializada en vehículos comerciales.

En ese espacio se exhibieron dos de las tres configuraciones recientemente lanzadas de Transit City, una van completamente eléctrica desarrollada para responder a las necesidades del transporte y la logística urbana.

La electrificación de este tipo de vehículos representa una de las principales tendencias para las operaciones comerciales, especialmente en entornos urbanos donde la eficiencia energética y la reducción de emisiones adquieren cada vez mayor relevancia.

Además, Ford mostró dos ejemplares de Ranger Super Duty, las mismas unidades que habían sido exhibidas recientemente como showcar durante Fenatran, uno de los principales encuentros de transporte y logística de América Latina.



Ford busca consolidar su crecimiento en Argentina y Sudamérica

El anuncio de los siete lanzamientos para 2027 forma parte de una estrategia que apunta a ampliar la oferta de productos y ofrecer distintas alternativas de propulsión. La compañía pretende cubrir las necesidades de diferentes perfiles de clientes mediante motores diésel, nafteros, Flex, híbridos y completamente eléctricos.

La apuesta tiene como punto de partida los resultados comerciales obtenidos durante 2026, con Ranger y Territory como dos de los principales impulsores de las ventas regionales.

Con este calendario, Ford anticipa un 2027 cargado de novedades para Argentina. La llegada de camionetas electrificadas fabricadas en Pacheco, la ampliación de la gama Territory, una Bronco con tecnología de autonomía extendida y Explorer ST marcarán una nueva etapa para la marca del óvalo, que buscará combinar tradición, innovación y mayores alternativas de movilidad para competir en un mercado cada vez más exigente.