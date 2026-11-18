Toyota dio un paso clave en su desembarco en el segmento de las pick-ups compactas. La automotriz japonesa presentó oficialmente la Corolla Deck, una camioneta desarrollada sobre la base del Corolla Cross que se fabricará en Brasil y buscará hacerse un lugar frente a modelos como la Fiat Toro, Ford Maverick, Chevolet Montana, Ram Rampage, Renault Niagara, BYD Mako, la futura Volkswagen Tukan, entre otras. Su primera aparición pública se produjo en un momento estratégico para la compañía: la inauguración de Sorocaba 2, una nueva planta industrial que tendrá a este modelo entre sus principales protagonistas.

Como bien indicó Motor1.UOL, el anuncio también permitió conocer el nombre definitivo de un proyecto que durante meses estuvo rodeado de especulaciones y fotografías de unidades de prueba. La nueva camioneta será producida en el interior del estado de San Pablo y tendrá una importante proyección regional, ya que Toyota confirmó que será exportada a América Latina y el Caribe.



La Corolla Deck será el primer producto concreto de la nueva instalación industrial y marcará la entrada de la marca en una categoría que ganó protagonismo en los últimos años. Hasta ahora, Toyota tenía presencia en el universo de las camionetas con la Hilux, un modelo mediano de construcción tradicional, pero no contaba con una alternativa de carrocería monocasco para competir directamente contra las pickups de orientación más urbana.

Toyota Corolla Deck: cómo es la nueva pick-up basada en el Corolla Cross

La nueva camioneta comparte buena parte de su identidad con el Corolla Cross, aunque presenta modificaciones específicas para adaptarse a su configuración de pickup. La unidad exhibida por Toyota durante el evento correspondía a una versión XRX, denominación que también utiliza el SUV en Brasil, y tenía una configuración híbrida convencional (HEV).

A simple vista, el parentesco entre ambos vehículos resulta evidente. Sin embargo, la Corolla Deck incorpora una identidad propia en el sector frontal, con una parrilla diferenciada y una gran barra horizontal que atraviesa la zona superior de la toma de aire. Este recurso estético remite al Toyota Frontlander, la variante del Corolla Cross comercializada en China.

Otro detalle que pudo observarse en el ejemplar presentado fue la presencia de una suspensión trasera independiente, una solución similar a la utilizada por el Corolla sedán y diferente de la configuración con barra de torsión del Corolla Cross.

La propuesta apunta a combinar características de un SUV con la versatilidad de una camioneta. Por eso, su arquitectura y su planteo general la ubican en el universo de las pick-ups compactas monocasco.



¿Qué motor tendrá la Toyota Corolla Deck?

Uno de los aspectos más importantes de la presentación fue la exhibición de una unidad con tecnología híbrida. La configuración HEV permite anticipar que la electrificación tendrá un papel relevante en la estrategia de Toyota para este modelo, aunque la compañía todavía no comunicó todas las especificaciones técnicas de la futura gama.

El sistema que se pudo identificar en el vehículo expuesto corresponde a la tecnología híbrida convencional que utilizan el Corolla y el Corolla Cross. Combina un motor naftero 1.8 de ciclo aspirado con una unidad eléctrica alimentada por una batería de 1,3 kWh.

En los modelos que ya comercializan este conjunto, la potencia combinada alcanza los 122 CV. La transmisión es automática e-CVT y la tracción se dirige exclusivamente al eje delantero.

De todos modos, es importante aclarar que Toyota no confirmó oficialmente que la Corolla Deck vaya a utilizar exactamente esa configuración mecánica en todas sus versiones. La unidad exhibida permite reconocer una alternativa híbrida, pero todavía resta conocer la composición definitiva de la oferta, sus niveles de potencia y las características de cada variante.

La incorporación de esta tecnología resulta coherente con el camino que la automotriz viene desarrollando en Brasil, donde la producción de vehículos electrificados y la adaptación de sus sistemas híbridos a los combustibles disponibles en la región forman parte de sus principales objetivos industriales.



Una nueva fábrica de Toyota en Brasil: qué producirá Sorocaba 2

La presentación de la Corolla Deck estuvo directamente vinculada con la inauguración de Sorocaba 2, la segunda planta de Toyota en ese complejo industrial del estado de San Pablo. La nueva instalación ocupa una superficie construida de 160.000 metros cuadrados, dentro de un terreno de 400.000 metros cuadrados.

Según los datos presentados por la compañía, tendrá una capacidad inicial para fabricar 100.000 vehículos al año, aunque cuenta con potencial para duplicar ese volumen y alcanzar las 200.000 unidades anuales en una futura ampliación.

La planta dispone de un proceso productivo integral, que incluye las áreas de estampado, carrocería, pintura y montaje. Además, fue preparada para recibir vehículos con sistemas híbridos flex, una tecnología que tendrá cada vez más participación dentro de la gama regional de Toyota.

Con la reorganización industrial, Sorocaba concentrará la producción brasileña de los principales modelos de la marca. Allí se fabricarán el Corolla sedán, el Corolla Cross, el Yaris Cross y, más adelante, la nueva Corolla Deck.

La mudanza de la producción del sedán también forma parte de esta transformación. El Corolla dejará de fabricarse en Indaiatuba para incorporarse al complejo de Sorocaba, que pasará a concentrar el parque fabril de Toyota en Brasil y las operaciones de desarrollo de la compañía para América Latina.