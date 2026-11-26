Desde 1976, Rétromobile es una de las citas más emblemáticas del calendario automovilístico europeo. En coincidencia con su 50° aniversario, la tradicional muestra parisina decidió expandirse por primera vez al continente americano. Del 19 al 22 de noviembre, el Javits Center de Manhattan reunió a más de 100 expositores cuidadosamente seleccionados, celebrando el patrimonio automovilístico, la excelencia artesanal, el diseño y la cultura.

Uno podría pensar que después de tantos años de cubrir salones, concursos de autos clásicos y subastas, la rutina podría ganarle al entusiasmo. Créanme que eso no está ni cerca de suceder.

Noticias como esta son las que alimentan las ganas de viajar para reencontrarse con ese aroma tan particular que generan los autos clásicos. Una mezcla de cuero, combustible, aceite e historia que difícilmente pueda explicarse a quien no comparte esta pasión.

Retromobile New York es una buena noticia y representa un crecimiento para el mundo de los autos de colección. Nuestro calendario tiene una nueva fecha en una ciudad incomparable.

Porque Nueva York es atrapante, apasionante y puede ser tan amada como odiada. Tiene un ritmo difícil de seguir durante varios días sin que uno termine contagiándose de su apuro constante.

Ruido, caos, belleza, orden y desorden conviven de una manera poco frecuente. Diversidad étnica y distintas costumbres se mezclan en un mismo espacio reducido. Y cuando necesitamos escapar de todo esto para respirar y recargar energías, el Central Park nos recibe como una entrada al paraíso dentro del infierno.

Esta ciudad, que en muchos aspectos marca el latido del mundo, fue la elegida por Rétromobile para escribir un nuevo capítulo de su historia.

Los destacados de Retromobile en New York

Sobre una superficie de aproximadamente 37.000 metros cuadrados se exhibieron 366 automóviles y 110 motocicletas provenientes de nueve países. La presencia de reconocidos especialistas europeos como Fiskens, Girardo & Co., Joe Macari y Lukas Hüni, junto con importantes referentes del mercado estadounidense, le otorgó a la muestra un carácter verdaderamente internacional.

Richard Mille, principal socio del evento, presentó una selección de autos de altísimo nivel, entre los que se destacaban varias Ferrari de las décadas del 50, 60 y 70 con un importante historial deportivo.

Por su parte, RM Sotheby’s exhibió un hermoso Mercedes-Benz 500 K Cabriolet de 1935 y presentó una de las grandes atracciones de la muestra: el experimental Mercedes-Benz C 111, que será ofrecido en subasta por primera vez en febrero de 2027, con un valor estimado de entre 25 y 30 millones de dólares.

Los C 111 fueron verdaderos laboratorios rodantes con los que Mercedes-Benz experimentó diferentes soluciones aerodinámicas y mecánicas, incluyendo los motores rotativos Wankel. La posibilidad de que uno de estos ejemplares llegue a manos privadas constituye un acontecimiento extraordinario dentro del coleccionismo de la marca alemana.

En el stand de Mecum Auctions, promocionando su gigantesca subasta de enero en Kissimmee, Florida, pudimos ver un Shelby Cobra verdaderamente único. Se trata de un 427 desarrollado por Ken Miles y Carroll Shelby sobre un chasis de Daytona Coupé. Su singularidad y su vinculación directa con dos de los grandes protagonistas de la historia deportiva estadounidense podrían llevar su cotización a una cifra cercana a los 20 millones de dólares.

Dentro del mismo espacio encontramos otro auto difícil de ignorar: el Porsche 917 K, chasis 917-022, que fuera protagonista de la película Le Mans, de Steve McQueen. Uno de esos autos en los que confluyen la historia del automovilismo deportivo y la del cine.

También hubo lugar para cuatro vehículos pertenecientes a la colección privada del actor y comediante Jerry Seinfeld, reconocido apasionado de Porsche. Entre ellos, un 908/03 Spyder de 1970, con el que Jo Siffert y Brian Redman ganaron la Targa Florio de ese año, y un 550 Spyder de 1955 con un importante historial en competición.

Entre clásicos y modelos de película

Una de las propuestas interesantes de esta primera edición fue la amplitud del concepto de auto de colección. A pocos metros de los grandes deportivos europeos podían encontrarse vehículos originales utilizados en la saga Rápidos y Furiosos, aportados por el Petersen Automotive Museum de Los Ángeles.

El Ford F-150 SVT Lightning de Brian O’Conner, el Honda S2000 rosa de Suki, el Ford Mustang de Tokyo Drift y el Dodge Charger de Dominic Toretto formaron parte de una exhibición que celebró los 25 años de la franquicia cinematográfica.

Para quienes crecimos admirando las Ferrari de los años 60 o los Porsche de competición de los 70, puede resultar difícil dimensionar lo que representan estos autos para las nuevas generaciones. Sin embargo, buena parte del futuro del mercado de colección estará determinada por los recuerdos y las aspiraciones de quienes hoy tienen 30 o 40 años. Y eso es algo que las grandes casas de subastas han sabido interpretar.

La muestra también dedicó espacios a la fotografía, la relojería, el arte contemporáneo y la restauración, además de presentar al público uno de los apenas doce Futurliner construidos por General Motors. Un vehículo impresionante con una cabina elevada ultra futurista y ruedas duales adelante y atrás. Concebido en 1939, con su inconfundible diseño Art Déco, recorrió Estados Unidos como parte de la gira "Parade of progress" mostrando los avances científicos y tecnológicos de la época.

Subasta por más de 51 millones de dólares en el Retromobile de New York

La casa de subastas oficial de la muestra fue Gooding Christie’s, que durante dos jornadas ofreció una selección de 159 lotes, de los cuales 146 encontraron nuevos propietarios. Con un porcentaje de ventas del 92 % y una recaudación superior a los 51 millones de dólares, la subasta fue uno de los grandes acontecimientos de esta primera edición.

Entre los principales atractivos se destacaron una Ferrari 275 GTB/4S NART Spider de 1967 que perteneció a Steve McQueen y la colección personal de motocicletas del músico Billy Joel.

Por la relevancia de los resultados y lo que estos representan para el mercado internacional de autos de colección, le dedicaremos una nota especial a esta subasta, acompañada de una entrevista exclusiva con el subastador Charlie Ross.

Una nueva fecha en el calendario

Organizada por Comexposium y duPont REGISTRY Group, bajo la dirección de Gérard Neveu, esta primera edición logró reunir a más de 38.000 visitantes y ya tiene fecha confirmada para el próximo año: del 21 al 24 de octubre de 2027.

Habrá que darle tiempo para que desarrolle su propia identidad. En París tiene medio siglo de historia, una personalidad muy definida y una tradición difícil de reproducir en cualquier otro lugar del mundo. Nueva York, por su parte, cuenta con la enorme dimensión del mercado estadounidense, su capacidad para convocar a coleccionistas internacionales y el atractivo de una ciudad que constituye un destino turístico por sí misma.

En tiempos en los que los salones tradicionales del automóvil han perdido buena parte de su protagonismo, resulta alentador comprobar que existen empresas dispuestas a invertir en encuentros de esta magnitud alrededor de nuestra pasión.

Y quienes disfrutamos de recorrer el mundo detrás de estas maravillosas máquinas tenemos, desde ahora, un motivo más para volver a Nueva York.