Ford se prepara para protagonizar uno de los cambios tecnológicos más importantes de su historia industrial en Argentina. Durante 2027, la automotriz comenzará a fabricar en General Pacheco una nueva versión de la Ranger con tecnología híbrida enchufable (PHEV), una configuración que combinará las características de una pickup mediana tradicional con las ventajas de la propulsión eléctrica.

La futura Ranger PHEV no será simplemente una variante con un sistema de asistencia eléctrica. Se tratará de una camioneta capaz de recargar su batería mediante una conexión externa y circular utilizando exclusivamente energía eléctrica durante determinados recorridos, además de contar con un motor de combustión interna para ampliar sus posibilidades de utilización.

Ford anticipó que esta configuración tendrá más de 350 CV de potencia combinada y ofrecerá tracción en las cuatro ruedas. También prometió mantener las características fundamentales de la familia Ranger: capacidad de carga, aptitudes todoterreno, robustez y capacidad de remolque.

Su llegada está prevista para el segundo trimestre de 2027 y será uno de los lanzamientos más importantes de la industria automotriz argentina. Este debut se suma a la Ranger Tremor (también se fabricará en Argentina) y a otros modelos que la marca lanzará en el país



Cómo funciona el sistema híbrido enchufable de la Ford Ranger

La principal particularidad de la Ranger PHEV estará en su sistema de propulsión. A diferencia de una pick-up convencional, que utiliza exclusivamente un motor térmico para desplazarse, esta configuración combinará un impulsor naftero con uno eléctrico alimentado por una batería de alta tensión.

La tecnología PHEV, sigla de Plug-in Hybrid Electric Vehicle, permite recargar la batería conectando el vehículo a una fuente externa de energía. Esto significa que el usuario podrá recuperar electricidad en su domicilio o mediante un punto de carga compatible.

Cuando la batería dispone de energía suficiente, la camioneta puede desplazarse utilizando el motor eléctrico. También puede combinar ambos propulsores cuando se necesita una mayor demanda de potencia o cuando las condiciones de conducción así lo requieren.

El motor de combustión permite ampliar la autonomía y continuar utilizando el vehículo cuando disminuye la carga de la batería. De esta manera, la tecnología híbrida enchufable busca combinar las ventajas de la movilidad eléctrica con la flexibilidad que ofrece un motor térmico.

Este sistema puede resultar especialmente interesante para quienes utilizan la pickup tanto en recorridos urbanos como en viajes extensos, actividades laborales y desplazamientos fuera del asfalto.



Más de 350 CV: qué motor tendrá la nueva Ranger PHEV

Ford confirmó que la versión destinada a la región superará los 350 CV de potencia combinada. La marca todavía no comunicó la ficha técnica definitiva de la unidad que se producirá en Argentina.

Como referencia, la Ranger PHEV comercializada en otros mercados utiliza un motor naftero 2.3 EcoBoost turbo de cuatro cilindros asociado a un impulsor eléctrico integrado en la transmisión.

En esa configuración internacional, el conjunto entrega aproximadamente 281 CV y 697 Nm de torque combinado, cifras que muestran el potencial de esta tecnología para una pickup mediana.

Sin embargo, esos valores corresponden a una especificación comercializada fuera de Sudamérica y no deben confundirse con las prestaciones anunciadas para la futura versión argentina, que superará los 350 CV.

La transmisión automática de diez velocidades y el sistema de tracción integral eléctrica forman parte de la arquitectura de la versión internacional. La configuración definitiva de la unidad nacional deberá conocerse con su presentación comercial.

Uno de los aspectos más interesantes de este sistema es la entrega de torque del motor eléctrico, que se encuentra disponible desde muy bajas revoluciones. Esto puede favorecer la respuesta inicial y el desplazamiento sobre superficies complicadas, especialmente cuando se necesita una entrega de fuerza inmediata.



Autonomía eléctrica, consumo y posibilidad de recarga

La posibilidad de circular utilizando exclusivamente electricidad será uno de los principales diferenciales de la nueva Ranger. En la configuración internacional de referencia, la batería tiene una capacidad utilizable de 11,8 kWh y permite alcanzar aproximadamente 43 kilómetros de autonomía eléctrica bajo el ciclo WLTP.

Se trata de valores correspondientes a esa especificación extranjera y no de cifras homologadas para la futura Ranger PHEV argentina.

La ventaja de una pick-up híbrida enchufable es que puede aprovechar la energía almacenada en la batería para realizar desplazamientos cotidianos sin utilizar combustible, siempre que la carga disponible y las condiciones de circulación lo permitan.

Cuando se agota la energía destinada a la conducción eléctrica, el motor térmico permite continuar el recorrido. Por eso, el usuario no depende exclusivamente de la disponibilidad de estaciones de carga para completar viajes largos.

En cuanto a la recarga, la versión internacional admite conexión a una fuente externa de electricidad. Los tiempos dependen de la potencia disponible y de las características del sistema de carga.

Ford todavía deberá confirmar la capacidad de batería, la autonomía eléctrica homologada, los tiempos de recarga y las especificaciones correspondientes a la versión fabricada en Pacheco.

Tracción 4x4, capacidad de carga y ADN de pick-up

Uno de los grandes interrogantes que genera la llegada de una Ranger híbrida enchufable es cómo se combinará la electrificación con las capacidades que históricamente caracterizaron a esta camioneta.

La respuesta de Ford apunta a conservar los atributos centrales del modelo. La compañía aseguró que la nueva variante mantendrá la robustez estructural, la capacidad de carga, el desempeño todoterreno y las posibilidades de remolque que identifican a la familia Ranger.

La tracción en las cuatro ruedas será otro de los elementos fundamentales. La asistencia eléctrica puede aportar una entrega de fuerza inmediata y favorecer el comportamiento sobre superficies de baja adherencia.

La arquitectura PHEV también abre la posibilidad de incorporar funciones de alimentación eléctrica externa. En la versión internacional existe el sistema Pro Power Onboard, que permite utilizar la energía de la batería para alimentar herramientas y dispositivos eléctricos mediante tomas específicas.

Según el equipamiento, esta tecnología puede ofrecer diferentes niveles de potencia de salida. No obstante, Ford todavía debe confirmar qué configuración estará disponible en la versión argentina.

Esta característica puede representar una ventaja para quienes utilizan la pickup en actividades rurales, trabajos en exteriores, campamentos y tareas que requieren disponer de electricidad lejos de una instalación convencional.

Una inversión de 170 millones de dólares para fabricar la Ranger PHEV en Pacheco

La llegada de la Ranger híbrida enchufable también tendrá una enorme importancia para la industria automotriz argentina. Ford anunció una inversión adicional de 170 millones de dólares destinada al desarrollo y la producción de esta nueva versión en el Centro Industrial de General Pacheco.

Ese desembolso se sumó a los 700 millones de dólares invertidos entre 2021 y 2025 para transformar la planta, desarrollar la nueva generación de Ranger, incorporar una nueva fábrica de motores y ampliar las capacidades industriales.

De esta manera, el programa de inversiones asociado a la transformación de Pacheco y al proyecto Ranger alcanzó los 870 millones de dólares. La incorporación de la tecnología híbrida enchufable permitirá que Argentina se convierta en un centro regional de producción de pickups electrificadas de Ford.

Además de abastecer al mercado local, la camioneta tendrá como destino otros países de Sudamérica, reforzando el papel exportador de la planta bonaerense.

Cuándo llega la Ford Ranger híbrida enchufable a Argentina

La nueva Ford Ranger PHEV tiene previsto su lanzamiento durante el segundo trimestre de 2027. Su producción se realizará en General Pacheco y convivirá con las distintas configuraciones turbodiésel y con la nueva Ranger Tremor, que también se fabricará en el país.

La llegada de esta versión marcará un punto de inflexión para la gama local, ya que incorporará una alternativa que combina prestaciones elevadas, capacidad de trabajo y movilidad eléctrica.

Todavía quedan por conocerse datos fundamentales, como la autonomía eléctrica homologada para Argentina, la capacidad de carga definitiva, el torque combinado, el consumo, los tiempos de recarga y el equipamiento.

Lo que ya está confirmado es que superará los 350 CV y tendrá tracción en las cuatro ruedas.

La Ranger híbrida enchufable será una de las grandes apuestas de Ford para 2027 y buscará demostrar que la electrificación también puede tener un lugar en el universo de las pickups medianas, un segmento históricamente asociado a los motores turbodiésel y a las capacidades de trabajo.