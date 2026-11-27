Ford prepara una nueva integrante para la familia Ranger en Argentina. Se trata de la Ranger Tremor, una versión que llegará durante 2027 con una propuesta diferente a las alternativas tradicionales de la pick-up mediana: combinar una mecánica naftera turbo con una preparación específica para mejorar su desempeño fuera del asfalto, sin perder las condiciones de confort y versatilidad necesarias para el uso cotidiano. Recordemos que esta semana la marca del óvalo lanzó su cronograma para el año que viene en nuestro mercado.

La incorporación de esta variante forma parte de la estrategia de ampliación de la gama que la automotriz desarrolla en Sudamérica. La Tremor compartirá protagonismo con la futura Ranger híbrida enchufable, aunque tendrá un enfoque completamente diferente: mientras esta última apostará por la electrificación y la eficiencia, la nueva configuración buscará conquistar a los usuarios que priorizan las capacidades todoterreno.

La camioneta será producida en el Centro Industrial de General Pacheco, provincia de Buenos Aires, desde donde abastecerá al mercado argentino y a otros destinos de la región. Su lanzamiento comercial está previsto para el segundo trimestre de 2027.



Ford Ranger Tremor: un diseño más agresivo y una preparación especial para el off-road

La denominación Tremor no es nueva dentro del universo de Ford. La marca utiliza este nombre para identificar versiones de sus pick-ups que incorporan modificaciones específicas para circular fuera del asfalto, con una preparación intermedia entre las configuraciones convencionales y las alternativas de orientación más extrema. En Argentina ya se ofrece en Maverick y F-150.

En el caso de la Ranger, la propuesta buscará ubicarse por debajo de la versión Raptor, aunque con una personalidad propia y recursos técnicos destinados a mejorar sus aptitudes para transitar caminos de tierra, superficies irregulares, piedras y otros terrenos exigentes.

En materia de diseño, la nueva camioneta tendrá una identidad visual diferenciada. Entre los cambios más notorios aparecerán una parrilla específica, paragolpes con terminaciones oscuras, espejos y manijas en negro mate, además de llantas de diseño exclusivo.

También incorporará distintivos Tremor en color naranja, ubicados en diferentes sectores de la carrocería, que permitirán reconocer esta configuración dentro de la familia Ranger.

El sector trasero tendrá detalles propios, con identificaciones específicas en el portón de la caja y elementos decorativos que reforzarán su imagen aventurera. En el habitáculo, por su parte, se anticipa una ambientación oscura, con asientos de cuero, costuras de contraste y el nombre Tremor bordado en naranja.

La propuesta no estará limitada a una serie de accesorios estéticos. Buena parte de las diferencias estarán concentradas en el conjunto de suspensión, los neumáticos y las protecciones inferiores.



Motor 2.3 EcoBoost: más de 270 CV para la nueva Ranger Tremor

Una de las principales novedades de la Ford Ranger Tremor estará debajo del capot. La pickup utilizará un motor naftero 2.3 EcoBoost turbo de cuatro cilindros, una mecánica que representará una alternativa diferente a las configuraciones turbodiésel que caracterizan buena parte de la oferta regional.

La potencia anunciada para el mercado argentino superará los 270 CV. Se trata de un propulsor de la familia EcoBoost, que utiliza turbocompresor e inyección directa para conseguir una entrega de potencia elevada sin recurrir a una cilindrada demasiado grande.

La transmisión estará a cargo de una caja automática de diez velocidades, mientras que la configuración regional contempla tracción 4x4.

En Brasil, donde Ford también comercializará esta variante, el motor contará con tecnología flex, que permitirá utilizar nafta y etanol. Para Argentina, la marca anunció la configuración naftera.

Esta combinación buscará ofrecer una respuesta contundente en diferentes situaciones de conducción, tanto en caminos abiertos como cuando sea necesario superar obstáculos o transitar superficies de baja adherencia.



Suspensión Bilstein, mayor despeje y neumáticos todoterreno

El apartado más importante de la Ranger Tremor estará relacionado con su preparación para el manejo fuera del asfalto.

Ford incorporará una suspensión específica con amortiguadores Bilstein, una marca reconocida internacionalmente por sus desarrollos para vehículos deportivos y todoterreno. Esta configuración permitirá adaptar el comportamiento de la camioneta a superficies irregulares y mejorar el control de la carrocería.

También tendrá una mayor distancia libre al suelo respecto de las versiones convencionales, una característica importante para reducir las posibilidades de que los bajos del vehículo entren en contacto con piedras, desniveles u otros obstáculos.

Los neumáticos serán otro de los elementos diferenciadores. La Tremor utilizará cubiertas de orientación todoterreno, diseñadas para ofrecer mayor capacidad de tracción sobre tierra, barro y superficies con menor adherencia.

A esto se sumarán protecciones inferiores para resguardar componentes mecánicos y elementos de la carrocería frente a posibles impactos. La configuración también contempla mejores ángulos de entrada y salida, que permitirán afrontar pendientes y obstáculos con menores posibilidades de rozar los paragolpes.

En determinadas condiciones, estos recursos pueden representar una ventaja importante frente a una pick-up convencional, especialmente para quienes utilizan el vehículo en actividades rurales, recorridos recreativos o desplazamientos por caminos complicados.



¿Dónde se posicionará frente a la Ranger Raptor?

La llegada de la Tremor permitirá ampliar las alternativas para quienes buscan una Ranger con mayores capacidades todoterreno, pero no necesariamente necesitan una camioneta tan especializada como la Raptor.

La diferencia conceptual entre ambas será importante. La Raptor representa la máxima expresión deportiva y off-road de la familia, con un desarrollo específico para afrontar condiciones extremas y una puesta a punto orientada a la conducción de alto rendimiento.

La Tremor, en cambio, buscará un equilibrio entre capacidades fuera del asfalto y utilización cotidiana. Su configuración permitirá disponer de una camioneta con mejores recursos para la aventura, pero sin abandonar el planteo práctico de una pick-up mediana.

De esta manera, Ford buscará cubrir un espacio dentro de la gama que puede resultar atractivo para quienes necesitan un vehículo para trabajar durante la semana y disfrutar de actividades recreativas durante los fines de semana.